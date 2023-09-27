Найманці російської ПВК «Вагнера» повернулися на фронт на Схід України — ЗСУ

Залишки російської ПВК «Вагнера», близько 500 найманців, повернулися на фронт для боїв проти України. Про це «РБК-Україна» розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



Він зазначив, що російське командування планує задіяти «вагнерівців» у війні проти ЗСУ.

«Ми підтверджуємо, що «вагнерівці» присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК «Вагнера», які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях — і як інструктори, і як військовослужбовці», — заявили у ВСУ.



Йдеться про залишки ПВК «Вагнера», їх близько 500 осіб, які, за оцінкою Євлаша, суттєвої загрози, такої, як раніше, не нестимуть, «оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина». Водночас у ЗСУ заявили, що бойовики цієї приватної військової компанії справді є одними з найпідготовленіших у російській армії.

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