В Украине заочно будут судить трех мариупольских экс-педагогов за то, что те интегрируют учебные программы в систему образования РФ. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

«Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суды обвинительные акты в отношении трех бывших представительниц образовательной сферы региона по фактам коллаборационной деятельности (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 УК Украины)», — идет речь в сообщении.

Специальными досудебными расследованиями установлено, что в прошлом году трое жительниц Мариуполя, поддерживая российскую оккупацию Донецкой области, пошли на сотрудничество с РФ, заняв псевдодолжности в учебных заведениях подконтрольных группировке «ДНР» и лично присоединились к делу «перевоспитания» украинской молодежи.

Бывшая доцент кафедры Мариупольского государственного университета стала «деканом факультета гуманитарных и социальных наук». В составе делегации от захваченного ВУЗа она ездила в РФ, где встречалась с представителями Санкт-Петербургского госуниверситета. Во время общения обсуждались вопросы интеграции учебных программ так называемой «ДНР» в российскую систему образования, создание онлайн-курсов и организации обмена студентами.





Экс-директор технологического лицея возглавила отдел в «фейковом» управлении образования Мариуполя. В ее обязанности входят выборочные проверки школ по привлечению детей к обучению и доведение до руководства результатов ежедневного мониторинга посещения учениками занятий. Кроме того, она составляет и подписывает фиктивные документы, среди которых приказы о получении образования в форме экстерната и подготовку к началу нового учебного года. Также обвиняемая контролировала ход так называемой аттестации во время проведения «единого государственного экзамена».





Еще один пророссийский педагог ранее работала школьной учительницей украинского языка, но это не помешало ей быстро заняться деукраинизацией образования. Став заместителем директора «Новокрасновской школы администрации Володарского района», женщина добросовестно внедряет в работу пророссийски ориентированные учебные планы.

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