В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя

В Україні заочно судитимуть трьох маріупольських екс-педагогів за те, що ті інтегрують навчальні програми до системи освіти РФ. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

«Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до судів обвинувальні акти стосовно трьох колишніх представниць освітньої сфери регіону за фактами колабораційної діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Спеціальними досудовими розслідуваннями встановлено, що торік троє мешканок Маріуполя, підтримуючи російську окупацію Донецької області, пішли на співпрацю з РФ, зайнявши псевдопосади у навчальних закладах підконтрольних угрупованню «ДНР» та особисто приєдналися до справи «перевиховання» молоді.

Колишня доцент кафедри Маріупольського державного університету стала «деканом факультету гуманітарних та соціальних наук». У складі делегації від захопленого ВНЗ вона їздила до РФ, де зустрічалася із представниками Санкт-Петербурзького держуніверситету. Під час спілкування обговорювалися питання інтеграції навчальних програм так званої «ДНР» у російську систему освіти, створення онлайн-курсів та організації обміну студентами.





Екс-директор технологічного ліцею очолила відділ у «фейковому» управлінні освіти Маріуполя. До її обов'язків входять вибіркові перевірки шкіл і залучення дітей до навчання та доведення до керівництва результатів щоденного моніторингу відвідування учнями занять. Крім того, вона складає та підписує фіктивні документи, серед яких накази про здобуття освіти у формі екстернату та підготовку до початку нового навчального року. Також обвинувачена контролювала перебіг так званої атестації під час проведення «єдиного державного іспиту».





Ще один проросійський педагог раніше працювала шкільною вчителькою української мови, але це не завадило їй швидко зайнятися деукраїнізацією освіти. Ставши заступником директора «Новокраснівської школи адміністрації Володарського району», жінка сумлінно впроваджує в роботу проросійськи орієнтовані навчальні плани.

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