Следил за мэром Хмельницкого по заданию ФСБ. Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Волочиский районный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в государственной измене. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 21 сентября.



Согласно материалам дела, в мае 2022 года сотрудник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ через неустановленное следствием лицо и учетную запись в Telegram предложил обвиняемому за денежное вознаграждение собирать и передавать сведения о стратегически ВСУ, их численности, дислокации, перемещения вооружения и объектов критической инфраструктуры на территории Хмельницкой области.



«Будучи завербованным в агентурную сеть, мужчина получил оперативный псевдоним и с начала юля прошлого года поддерживал связь напрямую с сотрудником ФСБ РФ. Для выполнения задач российских спецслужб, обвиняемый фотографировал воинскую часть, контрольно-пропускной пункт, стоянки для автомобилей военнослужащих, Хмельницкое райуправление полиции, помещения Отдела правительственной фельдегерской связи, Злоумышленник передавал представителю РФ фотографии и географические координаты объектов», — говорится в сообщении.



Также мужчина фиксировал перемещение военной техники на железнодорожной станции. Чтобы облегчить выполнение задания, обвиняемый обратился к знакомому, работавшему обозревателем ремонтных вагонов на участковой станции и спросив о перемещении военной техники.



Сотрудник железной дороги в судебном заседании пояснил, что в июле 2022 года на железнодорожной станции познакомился обвиняемым, который являлся переселенцем из Донецкой области и искал жилье для своей семьи. Через некоторое время после знакомства этот мужчина подарил ему мобильный, а затем представился сотрудником СБУ и предложил ему делать фото и видео двигавшейся через станцию военной техники, якобы по заданию СБУ.



За это он обещал помочь в решении его проблем на работе в связи с воровством зерна, в котором его обвинили. Обозреватель вагонов доверился обвиняемому и направил ему такую информацию, за что затем был привлечен к уголовной ответственности по ст. 114-2 УК.



Кроме того, обвиняемому поручили следить за мэром.



1 сентября 2022 агента ФСБ РФ задержали.



В судебном заседании мужчина вину признал частично. Подтвердил, что совершал все, что написано в обвинительном акте, однако якобы делал это по указанию сотрудников СБУ, требовавших, чтобы он вошел в доверие к спецслужбам РФ с целью их разоблачения.



«Из исследованных судом доказательств видно, что обвиняемый имел устойчивые антиукраинские взгляды, поддерживал агрессию РФ против Украины и так называемую Новороссию. В его мобильном телефоне есть файлы пророссийского характера, контакты абонентов РФ, в переписке он неоднократно выражал негативное отношение и пренебрежение к ВСУ, писал „Слава россии“ и „Слава Новороссии“, кичился своим участием в вооруженных формированиях „ДНР“», — говорится в приговоре.



Переписываясь с представителями российских спецслужб, мужчина регулярно просил у них деньги как вознаграждение для себя и возмещение расходов, связанных с выполнением задач.



В течение двух месяцев сотрудничества сотрудники ФСБ РФ перевели ему на банковскую карту в общей сложности 25 500 гривен.



Обвиняемый был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.