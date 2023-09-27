Слідкував за мером Хмельницького за завданням ФСБ. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення

Волочиський районний суд Хмельницької області визнав громадянина винним у державній зраді. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 вересня.



Згідно з матеріалами справи, у травні 2022 року співробітник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ через невстановлену слідством особу та обліковий запис у Telegram запропонував обвинуваченому за грошову винагороду збирати і передавати відомості про стратегічно ЗСУ, їх чисельність, дислокацію, переміщення озброєння та об'єкти. інфраструктури на території Хмельницької області



«Якщо завербований в агентурну мережу, чоловік отримав оперативний псевдонім і з початку юля минулого року підтримував зв'язок безпосередньо зі співробітником ФСБ РФ. Для виконання завдань російських спецслужб обвинувачений фотографував військову частину, контрольно-пропускний пункт, стоянки для автомобілів військовослужбовців, Хмельницьке райуправління поліції, приміщення Відділу урядового фельдегерського зв'язку, Зловмисник передавав представнику РФ фотографії та географічні координати об'єктів», - йдеться у повідомленні.



Також чоловік фіксував переміщення військової техніки на залізничній станції. Щоб полегшити виконання завдання, обвинувачений звернувся до знайомого, який працював оглядачем ремонтних вагонів на дільничній станції та запитав про переміщення військової техніки.



Співробітник залізниці в судовому засіданні пояснив, що у липні 2022 року на залізничній станції познайомився з обвинуваченим, який був переселенцем із Донецької області та шукав житло для своєї родини. Через деякий час після знайомства цей чоловік подарував йому мобільний, а потім представився співробітником СБУ і запропонував йому робити фото і відео військової техніки, що рухалася через станцію, нібито за завданням СБУ.



За це він обіцяв допомогти у вирішенні його проблем на роботі у зв'язку з крадіжкою зерна, в якому його звинуватили. Оглядач вагонів довірився обвинуваченому та направив йому таку інформацію, за що потім був притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 КК.



Крім того, обвинуваченому доручили слідкувати за мером.



1 вересня 2022 року агента ФСБ РФ затримали.



У судовому засіданні чоловік вину частково визнав. Підтвердив, що робив усе, що написано в обвинувальному акті, проте нібито робив це за вказівкою співробітників СБУ, які вимагали, щоб він увійшов у довіру до спецслужб РФ з метою їхнього викриття.



«З досліджених судом доказів видно, що обвинувачений мав стійкі антиукраїнські погляди, підтримував агресію РФ проти України та так звану Новоросію. У його мобільному телефоні є файли проросійського характеру, контакти абонентів РФ, у листуванні він неодноразово висловлював негативне ставлення та зневагу до ЗСУ, писав „Слава Росії” та „Слава Новоросії”, хизувався своєю участю у збройних формуваннях „ДНР“», — йдеться в вироку.



Переписуючись із представниками російських спецслужб, чоловік регулярно просив у них гроші як винагороду для себе та відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням завдань.



Протягом двох місяців співпраці співробітники ФСБ РФ перевели йому на банківську картку 25 500 гривень.



Обвинуваченого було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.