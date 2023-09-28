Финальный отчет в «Деле о геноциде» будет представлен в марте 2024 года

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов. Фото: Youtube

Международная комиссия еще не завершила свою работу и финальный отчет в противостоянии Украины и России в Международном суде в «Деле о геноциде» будет представлен в марте 2024 года, сначала представят в октябре отчет перед Советом по правам человека ООН, а в марте уже будет предоставлен окончательный результат расследования.



Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.



По словам Юрия Белоусова, пытаясь оправдать свою агрессию и свои военные преступления, страна-оккупант обвиняет Украину. Идет судебное заседание и рассмотрение дела продолжается.



«Пока рано говорить, но есть осторожные предположения, что Украине не только придется опровергнуть наглые обвинения России (прим. - геноциде на Донбассе, который послужил причиной вторжения РФ), но и доказать, что РФ является нарушителем конвенции о запрете геноцида», — объясняет руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора.



Высококвалифицированные юристы, занимающиеся этим делом, очень осторожно подходят к результатам и объяснениям по делу, понимая, как это может интерпретировать пропаганда.



«Но они уже осторожно говорят о преступлении против человечности в Украине, это не военное преступление, однако очень тяжелый вид преступления, который имеет системный и массовый характер. И они также говорят, что видят признаки призывов к геноциду, которые наблюдают в риторике представителей Российской Федерации», — заключил Белоусов.



Ранее, в среду, 27 сентября, в российском Ростове-на-Дону началось новое судилище над защитниками Мариуполя из полка «Азов».