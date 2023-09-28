Фінальний звіт у «Справі про геноцид» буде представлений у березні 2024 року

Керівник Департаменту протидії злочинам за умов збройного конфлікту Юрій Бєлоусов. Фото: Youtube

Міжнародна комісія ще не завершила свою роботу і фінальний звіт у протистоянні України та Росії у Міжнародному суді у «Справі про геноцид» буде представлено у березні 2024 року, спочатку подадуть у жовтні звіт перед Радою з прав людини ООН, а у березні вже буде надано остаточний результат розслідування.



Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Департаменту протидії злочинам за умов збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.



За словами Юрія Бєлоусова, намагаючись виправдати свою агресію та свої воєнні злочини, країна-окупант звинувачує Україну. Триває судове засідання та розгляд справи.



«Поки що рано говорити, але є обережні припущення, що Україні не тільки доведеться спростувати зухвалі звинувачення Росії (прим. - геноцид на Донбасі, який спричинив вторгнення РФ), але й довести, що РФ є порушником конвенції про заборону геноциду», — пояснює керівник Департаменту протидії злочинам за умов збройного конфлікту Офісу Генпрокурора.



Висококваліфіковані юристи, які займаються цією справою, дуже обережно підходять до результатів та пояснень у справі, розуміючи, як це може інтерпретувати пропаганда.



«Але вони вже обережно говорять про злочин проти людяності в Україні, це не воєнний злочин, проте дуже тяжкий вид злочину, який має системний та масовий характер. І вони також кажуть, що бачать ознаки закликів до геноциду, які спостерігають у риториці представників Російської Федерації», — сказав Бєлоусов.



Раніше, у середу, 27 вересня, у російському Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над захисниками Маріуполя із полку «Азов».