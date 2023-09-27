В Ростове начали новое судилище над 24 воинами «Азова»

Сегодня в среду, 27 сентября, в российском Ростове-на-Дону началось новое судилище над защитниками Мариуполя из полка «Азов». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, 24 украинских военнослужащих пытаются приговорить к пожизненному заключению. Им инкриминируют ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») Уголовного кодекса России.



«Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно. Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режим начать слушание в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опрашивали похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть», — отметил Андрющенко.



Напомним, на оккупированной территории так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему.