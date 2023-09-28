Ночью ВС РФ атаковали «Шахедами» Кировоградскую область, есть попадания

Российская армия атаковала дронами «Шахед» Кировоградскую область этой ночью. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.



«Пережили чрезвычайно сложную ночь», — написал он.

По данным ОВА, часть ударных БПЛА над областью была уничтожена, но есть и попадания.

Райкович отметил, что по предварительной информации обошлось без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры, а на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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