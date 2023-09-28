Вночі ЗС РФ атакували «Шахедами» Кіровоградську область, є влучення

Російська армія атакувала дронами «Шахед» Кіровоградську область цієї ночі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.



«Пережили надзвичайно складну ніч», — написав він.

За даними ОВА, частину ударних БПЛА над областю було знищено, але є і влучення.

Райокович зазначив, що за попередньою інформацією обійшлося без загиблих, травмованих та пошкоджень цивільної інфраструктури, а на місці події працюють усі відповідні служби.

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