ВС РФ за сутки разрушили 50 гражданских объектов Донецкой области, обстреляны 13 городов и сел

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по Донецкой области, захватчики применили против гражданского населения авиацию, артиллерию и танки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов погиб мирный житель и еще пять были ранены.
ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов региона: города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, Кураховка, Курдюмовка, села Звановка, Калиновка, Ласточкино, Новоукраинка, Степановка.
Повреждено 50 гражданских объектов Донетчины — 47 жилых домов, газопровод, ЛЭП.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 57 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 890 человек, среди них 11 570 — дети, 4 107 — люди с инвалидностью.
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