ВС РФ за сутки разрушили 50 гражданских объектов Донецкой области, обстреляны 13 городов и сел

ВС РФ за сутки применили против гражданского населения Донецкой области авиацию, артиллерию, танки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по Донецкой области, захватчики применили против гражданского населения авиацию, артиллерию и танки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов погиб мирный житель и еще пять были ранены.

ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов региона: города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, Кураховка, Курдюмовка, села Звановка, Калиновка, Ласточкино, Новоукраинка, Степановка.

Повреждено 50 гражданских объектов Донетчины — 47 жилых домов, газопровод, ЛЭП.

Управляемую авиабомбу «ФАБ-250» россияне сбросили на Торецк и накрыли город из артиллерии. В результате обстрелов 4 гражданских лица получили ранения, повреждены 8 частных домов.





Авиаудар бомбой «ФАБ-250» войска РФ нанесли по Константиновке — ранен мирный житель. Разрушениям подверглись по меньшей мере 27 частных домов, линии электропередач, газопровод. Сегодня под утро захватчики повторно атаковали город авиабомбой «ФАБ-250», повредили 5 частных домов.





По селу Калиновка оккупанты били из танков, убили человека.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 57 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 890 человек, среди них 11 570 — дети, 4 107 — люди с инвалидностью.

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