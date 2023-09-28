ЗС РФ за добу зруйнували 50 цивільних обʼєктів Донецької області, обстріляно 13 міст та сіл

ЗС РФ за добу застосували проти цивільного населення Донецької області авіацію, артилерію, танки. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська минулої доби завдали 18 ударів по Донецькій області, загарбники застосували проти цивільного населення авіацію, артилерію та танки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл загинув мирний житель і ще п'ять були поранені.

ЗС РФ обстріляли 13 населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Курахівка, Курдюмівка, села Званівка, Калинівка, Ласточкине, Новоукраїнка, Степанівка.

Пошкоджено 50 цивільних об'єктів Донеччини — 47 житлових будинків, газопровід, ЛЕП.

Керовану авіабомбу «ФАБ-250» росіяни скинули на Торецьк і накрили місто з артилерії. Внаслідок обстрілів 4 цивільні особи отримали поранення, пошкоджено 8 приватних будинків.





Авіаудар бомбою «ФАБ-250» війська РФ завдали Костянтинівці — поранено мирного жителя. Руйнувань зазнали щонайменше 27 приватних будинків, лінії електропередач, газопровід. Сьогодні вранці загарбники повторно атакували місто авіабомбою «ФАБ-250», пошкодили 5 приватних будинків.





По селу Калинівка окупанти били з танків, убили людину.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 57 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 890 осіб, серед них 11 570 — діти, 4 107 — люди з інвалідністю.

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