ЗС РФ за добу зруйнували 50 цивільних обʼєктів Донецької області, обстріляно 13 міст та сіл

Російські війська минулої доби завдали 18 ударів по Донецькій області, загарбники застосували проти цивільного населення авіацію, артилерію та танки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл загинув мирний житель і ще п'ять були поранені.
ЗС РФ обстріляли 13 населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Курахівка, Курдюмівка, села Званівка, Калинівка, Ласточкине, Новоукраїнка, Степанівка.
Пошкоджено 50 цивільних об'єктів Донеччини — 47 житлових будинків, газопровід, ЛЕП.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 57 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 890 осіб, серед них 11 570 — діти, 4 107 — люди з інвалідністю.
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