Российские войска ударили авиабомбой по Авдеевскому коксохиму

Российская армия обстреляла авиабомбой цеха Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области. Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.



«Обосравшиеся в Карабахе «миротворцы» продолжают уничтожать промышленность Донбасса. Только что эти уроды авиабомбами нанесли удар по АКХЗ, горят скруббера цеха улавливания», — заявил он.

По предположению Магомедова, россияне будут врать, что ударили по складу боеприпасов ВСУ на АКХЗ, но, как отметил нардеп, БК на территории завода никогда не было.



Ранее Авдеевка была обстреляна войсками РФ. Клубы черного дыма были видны с нескольких районов захваченного РФ Донецка.

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