Російські війська вдарили авіабомбою по Авдіївському коксохіму

Російська армія обстріляла авіабомбою цехи Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.



«Миротворці», що обосралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання», — заявив він.

На думку Магомедова, росіяни будуть брехати, що вдарили по складу боєприпасів ЗСУ на АКХЗ, але, як зазначив нардеп, БК на території заводу ніколи не було.



Раніше Авдіївку було обстріляно військами РФ. Клуби чорного диму було видно з кількох районів захопленого РФ Донецька.

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