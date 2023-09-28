В ОП заявили, что на Запорожском направлении ВСУ взяли в плен ДРГ армии РФ

В Офисе президента Украины заявили, что на Юге Украины украинские военные взяли в плен диверсионно-разведывательную группу ВС РФ. Видео опубликовал глава ОП Андрей Ермак.



«Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии», — подписал он видео.

Отмечается, что россияне были взяты в плен бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ во взаимодействии с военной разведкой Украины.

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