В ОП заявили, що на Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон ДРГ армії РФ

В Офісі президента України заявили, що на Півдні українські військові взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу ЗС РФ. Відео опублікував голова ОП Андрій Єрмак.



«Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії», — підписав він відео.

Зазначається, що росіяни були взяті в полон бійцями 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ у взаємодії із військовою розвідкою України.

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