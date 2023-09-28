«Легион Свобода России» ведет бой с ВС РФ в Белгородской области — заявления военных

Группы легиона «Свобода России» сейчас работают на территории Белгородской области. Об этом военные сообщили на своем Telegram-канале.

«Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны», — идет речь в сообщении.

Военные отметили, что сейчас идет бой, а все детали происходящих процессов в Белгородской области будут после.

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