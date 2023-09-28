«Легіон Свобода Росії» веде бій із ЗС РФ у Білгородській області — заява військових

Групи легіону «Свобода Росії» зараз працюють на території Білгородської області. Про це військові повідомили на своєму Telegram-каналі.

«Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни», — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що зараз триває бій, а всі деталі процесів, що відбуваються в Білгородській області, будуть після.

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