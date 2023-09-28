Россияне усиливают контроль за жителями захваченного РФ Мелитополя

Российские захватчики усиливают контроль за жителями оккупированного ими Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его данным, россияне расставляют по городу новые вышки, якобы для улучшения качества связи, но на самом деле, для прослушивания жителей и для того, чтобы выключать связь, когда по улицам города ВС РФ перебрасывает технику.

«На микрорайоне устраивают некий «офис связи» с электронным оборудованием. Работать будут неместные, чтобы не было утечки информации. Оккупанты надеются таким образом взять Мелитополь под полный контроль. Однако напрасно — жители «большого брата» давно не боятся», — написал Федоров.

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