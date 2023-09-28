Росіяни посилюють контроль за мешканцями захопленого РФ Мелітополя

Російські загарбники посилюють контроль за мешканцями окупованого ними Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його даними, росіяни розставляють по місту нові вишки, нібито для покращення якості зв'язку, але насправді для прослуховування мешканців і для того, щоб вимикати зв'язок, коли вулицями міста ЗС РФ перекидає техніку.

«На мікрорайоні влаштовують якийсь «офіс зв'язку» з електронним обладнанням. Працюватимуть немісцеві, щоб не було витоку інформації. Окупанти надіються таким чином взяти Мелітополь під повний контроль. Проте марно — мешканці «большого брата» давно не бояться», — написав Федоров.

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