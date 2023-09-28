«Суд ЛНР» лишил свободы украинского военного на 20 лет

Так называемы «верховный суд ЛНР» вынес незаконный приговор военнослужащему 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергею Довгошею - 20 лет колонии строгого режима украинского военного. Об сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ.



Пленного обвиняют в «расстреле из гранатомета мирного жителя» Северодонецка.



Утверждается, что 15 мая 2022 года Довгошея в Северодонецке на пересечении улиц Чайковского и Зеленой якобы выстрелил в мужчину из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Оккупанты заявляют, что от полученных ранений северодончанин скончался на месте.