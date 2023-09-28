«Суд ЛНР» позбавив волі українського військового на 20 років

Так звані «верховний суд ЛНР» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю 115 окремої механізованої бригади ЗСУ Сергію Довгошею – 20 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє прес-служба Головної військової прокуратури РФ.



Полоненого звинувачують у «розстрілі з гранатомета мирного жителя» Сєвєродонецька.



Стверджується, що 15 травня 2022 року Довгошия у Сєвєродонецьку на перетині вулиць Чайковського та Зеленої нібито вистрілив у чоловіка з ручного протитанкового гранатомету РПГ-7. Окупанти заявляють, що від отриманих поранень північнодонець помер на місці.