Кремль ищет желающих съездить на концерт к годовщине аннексии территорий Украины — ЦНС

Россияне собирают «массовку» на временно захваченных территориях для участия в посвященном оккупации Украины концерте, мероприятие пройдет в Москве. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«В лучших традициях нацистской Германии название концерта полностью соответствует лозунгу нацистов — «одна страна, одна семья, одна Россия» (у немцев «Один народ, один рейх, один фюрер», то есть современные нацисты изменили только «фюрер» на «семью» и осовременили слово рейх»)» — идет речь в сообщении.

Отмечается, что на «концерт» захватчики «гонят массовку» из всех регионов РФ и с оккупированных территорий Украины, коллаборационисты составляют списки бюджетников, которые согласились поехать. РФ также планирует показательные мероприятия, посвященные оккупации Украины, на временно захваченных россиянами территориях юга и востока страны.

«Туда планируют привлечь «волонтеров» из подконтрольных кремлю молодежных движений. Большинство этих "волонтеров" являются жителями рф, которых завезли в Украину на ротационной основе», — рассказали в организации.

В ЦНС также заявили, что перечень организаторов этих поездок известны и «они будут нести ответственность за помощь врагу в создании пропагандистских картинок».

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