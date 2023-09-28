Кремль шукає охочих зʼїздити на концерт в РФ до роковин анексії територій України — ЦНС

Росіяни збирають масовку на тимчасово захоплених територіях для участі у присвяченому окупації України концерті, захід пройде в Москві. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«В кращих традиціях нацистської Німеччини назва концерту повністю відповідає лозунгу нацистів — «одна країна, одна родина, одна Росія» (у німців «Один народ, один рейх, один фюрер», тобто сучасні нацисти змінили лише «фюрер» на «родину» й осучаснили слово рейх»)» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на «концерт» загарбники «женуть масовку» з усіх регіонів РФ та з окупованих територій України, колабораціоністи складають списки бюджетників, які погодилися поїхати. РФ також планує показові заходи, присвячені окупації України, на тимчасово захоплених росіянами територіях півдня та сходу країни.

«Туди планують залучити «волонтерів» з підконтрольних Кремлю молодіжних рухів. Більшість цих «волонтерів» є мешканцями РФ, яких завезли в Україну на ротаційній основі», — розповіли в організації.

У ЦНС також заявили, що перелік організаторів цих поїздок відомий і «вони будуть нести відповідальність за допомогу ворогу у створенні пропагандистських картинок».

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