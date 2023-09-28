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Путин подписал указ о введении празднования дня захвата территорий Украины

28 сентября 2023, 20:34

Путин подписал указ о введении празднования дня захвата территорий Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому день объявления об аннексии оккупированных частей четырех областей Украины будет отмечаться как официальная памятная дата. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.

Так, «день воссоединения» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Россией будет отмечаться 30 сентября.

Захват украинских территорий в бумаге называют якобы «результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус».

Так называемый «указ» подписал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

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