Путін підписав указ про запровадження святкування дня захоплення територій України

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким день оголошення про анексію окупованих частин чотирьох областей України відзначатиметься як офіційна пам'ятна дата. Відповідний документ опубліковано на російському порталі правової інформації.



Так, «день возз'єднання» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей із Росією відзначатиметься 30 вересня.



Захоплення українських територій у папері називають нібито «результатом волевиявлення мільйонів людей, реалізацією ними невід'ємного права вільно і без втручання ззовні визначати свій політичний статус».



Так званий указ підписав голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.