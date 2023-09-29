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Российские оккупанты обстреляли центр Херсона

29 сентября 2023, 09:11

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона

Обстрел центра Херсона. Фото: telegram Обстрел центра Херсона. Фото: telegram

Утром, 29 сентября, российские оккупационные войска обстреляли центр Херсона. Об этом заявил руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Позже стало известно о двух раненых работниках КП «Парки Херсона». Фото: telegram

По предварительной информации, тяжело ранены два человека, их госпитализировали. Позже стало известно, что два раненых человека - работники КП «Парки Херсона», которые убирали территорию. Также в результате обстрела поврежден мусоровоз.

Напомним, российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три человека.

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