Российские оккупанты обстреляли центр Херсона

Обстрел центра Херсона. Фото: telegram

Утром, 29 сентября, российские оккупационные войска обстреляли центр Херсона. Об этом заявил руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Позже стало известно о двух раненых работниках КП «Парки Херсона». Фото: telegram

По предварительной информации, тяжело ранены два человека, их госпитализировали. Позже стало известно, что два раненых человека - работники КП «Парки Херсона», которые убирали территорию. Также в результате обстрела поврежден мусоровоз.



Напомним, российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три человека.