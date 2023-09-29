Російські окупанти обстріляли центр Херсона

Обстріл центру Херсона Фото: telegram

Вранці 29 вересня російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона. Про це заявив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Пізніше стало відомо про двох поранених працівників КП «Парки Херсона». Фото: telegram

За попередньою інформацією, важко поранено двох людей, їх госпіталізували. Пізніше стало відомо, що дві поранені особи - працівники КП «Парки Херсона», які прибирали територію. Також внаслідок обстрілу також пошкоджено сміттєвоз.



Нагадаємо, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсон: загинуло троє людей.