Вследствие обстрела Херсона погибли три женщины

Российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших женщинах», — говорится в сообщении.



Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне.



«Погибли три женщины, находившиеся в это время на улице. Каждый день под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии», — написал Клименко в своем Telegram-канале.



Позже руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил, что установлена личность одной из погибших в результате вечернего обстрела Корабельного района Херсона. Женщине 43 года.



Правоохранителями начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.



«Имел место один прилет артиллерийского снаряда по улице, где находилось три женщины. Других пострадавших не обнаружено», — пояснили в облпрокуратуре.



Также правоохранители добавили, что вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Они осмотрены медиками и сейчас с ними работает психолог.