В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине, призвав РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины. Об пишет Уряд online.



В соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе. Резолюция была предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.



«Мы благодарны нашим партнерам каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины – доказательство того, что цивилизованный мир – с нами», — отметил Министр энергетики Герман Галущенко. Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ г-на Рафаэля Гросси за усилия, прилагаемые Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.



Ранее сообщалось, что информация о том, что российский президент Владимир Путин якобы отдал приказ подорвать Запорожскую АЭС, не соответствует действительности.





