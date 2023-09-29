МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України

У ході 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію з ядерної безпеки в Україні, закликавши РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України. Про це пише Правительство online.



Відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпеченням безпечного та захищеного функціонування станції, щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додатковий протокол. Резолюція була запропонована Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.



«Ми вдячні нашим партнерам кожної країни за голос на підтримку гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Ухвалення України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України – доказ того, що цивілізований світ – з нами», — зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко. Глава Міненерго також подякував генеральному директору МАГАТЕ пана Рафаелю Гроссі за зусилля, докладені Агентством для врегулювання ситуації навколо окупованої ЗАЕС.



Раніше повідомлялося, що інформація про те, що російський президент Володимир Путін нібито наказав підірвати Запорізьку АЕС, не відповідає дійсності.





