Оккупанты за сутки ударили по 8 населенных пунктам Донецкой области: в ОВА показали последствия разрушений

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российская армия в течение дня, 28 сентября, обстреливали Донецкую область, больше всего пострадали 8 населенных пунктов. В результате обстрелов есть значительные разрушения, а также ранены гражданские. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



Ситуация в регионе следующая:



Утром россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской громады — информация о пострадавших не поступала.





На Донецком направлении в Красногоровке 2 человека погибли и 3 ранены. В Кураховской громаде обстреляны Острое и Кураховка — повреждено медучреждение.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки. Константиновка подверглась двум авиаударам, артобстрелу и ракетному удару — ранены 3 человека, повреждены 6 домов, кофейня, магазин, 2 корпуса училища и админздание. Также в громаде обстреляно Марково — повреждено 5 домов.

На Лисичанском направлении в Звановке разрушены 4 дома и 4 хозяйственные постройки. В Лиманской громаде зафиксировано 20 обстрелов — загорелась сухая трава вблизи Новоселовки.



Напомним, 29 сентября российская армия в очередной раз атаковала Константиновку Донецкой области, попав в админздание и складские помещения.