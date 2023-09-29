Окупанти за добу вдарили по 8 населених пунктах Донецької області: в ОВА показали наслідки руйнувань

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія протягом дня, 28 вересня, обстрілювала Донецьку область, найбільше постраждали 8 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є значні руйнування, а також поранені цивільні. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



Ситуація у регіоні така:



Вранці росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади — інформація про постраждалих не надходила.





На Донецькому напрямку в Красногорівці 2 особи загинули та 3 поранені. У Курахівській громаді обстріляно Гостро та Курахівку — пошкоджено медустанову.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки. Костянтинівка зазнала двох авіаударів, артобстрілу та ракетного удару — поранено 3 особи, пошкоджено 6 будинків, кав'ярню, магазин, 2 корпуси училища та адмінбудівлю. Також у громаді обстріляно Маркове – пошкоджено 5 будинків.

На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано 4 будинки та 4 господарські будівлі. У Лиманській громаді зафіксовано 20 обстрілів — спалахнула суха трава поблизу Новоселівки.



Нагадаємо, 29 вересня російська армія вкотре атакувала Костянтинівку Донецької області, потрапивши до адмінбудівлі та складських приміщень.