Армия РФ ночью атаковала Константиновку: есть попадание в админздание и склады

Сегодня ночью, 29 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Константиновку Донецкой области, попав в админздание и складские помещения. Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации.



«29.09.2023 в 00:20 вражеские ракеты (ракета «С-300») снова попали по городу Константиновка. В результате обстрела повреждено админздание КП «Компания «Вода Донбасса» и 2 складских помещения частного предприятия», — говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что раненых и погибших на месте не обнаружено.



Напомним, 28 сентября Константиновка в очередной раз подверглась обстрелам со стороны российских захватчиков. Российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100. В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.