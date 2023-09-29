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Обменять монеты и банкноты старого дизайна можно до конца действия военного положения

29 сентября 2023, 10:54

Обменять монеты и банкноты старого дизайна можно до конца действия военного положения

Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Об этом сообщили в Нацбанке. 

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Они уже длительно изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированные территории.

Обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка в Киеве: Контрактовая площадь, 2А; в Днепре: ул. Воскресенская, 13; во Львове: ул. Коперника, 4; в Одессе: ул. Ришельевская, 8; Харьков: Театральная пл., 1; Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца военного положения в Украине. Фото: Нацбанк

А также в ряде отделений уполномоченных банков: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. С начала изъятия их из обращения произведен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, за последний месяц обменяно более 3 млн штук.

Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остаются в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020–2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук – в течение сентября этого года.

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов, перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота.

Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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