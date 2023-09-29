Обмінювати монети та банкноти старого дизайну можна до кінця дії воєнного стану

Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу. Про це повідомили у Нацбанку.



Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця військового стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення чи скасування. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.



Вони вже довго вилучаються з обігу, їх приймають під час готівкових розрахунків за товари та. Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які змушені залишити свої будинки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території.



Обмінювати монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна безкоштовно та без обмежень у підрозділах Національного банку у Києві - Контрактова площа, 2А; у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13; у Львові: вул. Коперника, 4; в Одесі: вул. Рішельєвська, 8; Харків: Театральна пл., 1; Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця воєнного стану в Україні. Фото: Нацбанк

А також у низці відділень уповноважених банків: АТ Ощадбанк, АТ КБ ПриватБанк, АТ Райффайзен Банк, АТ ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.



Станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. З початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, за останній місяць обміняно понад 3 млн штук.



Банкноти старого зразка, введені в обіг до 2003 року, залишаються в обігу мало, близько 1,5% від загальної кількості всіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, у тому числі 8,4 тисячі штук – протягом вересня цього року.



Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обороту.



Також з 1 жовтня 2020 року з обороту вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.