Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная в Луганской области. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает РИА «Новости».



«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться», — сказал Файзуллин.



При этом он отметил, что «толком не ведется работа в Северодонецкой агломерации».