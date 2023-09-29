Росія не збирається відновлювати низку захоплених міст. Серед них Попасна в Луганській області. Про це заявив глава Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, передає РІА «Новини».



«Зараз у цих умовах десь якісь міста може і відновлювати не будемо. Попасна – ми вирішили не відновлювати. Тому що стотисячне місто, нічого там не залишилося, нічого там не робимо поки що, сім людей там живуть, не хочуть йти з індивідуального житла: води немає, світла немає, електроенергії немає, тепла, природно, газу теж, але люди хочуть залишитися» — сказав Файзуллін.



При цьому він зазначив, що «толком не ведеться робота у Сєвєродонецькій агломерації».