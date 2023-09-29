«Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки

Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко.

Глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько заявил, что попал под обстрел РСЗО HIMARS. Об этом сообщил российсикй военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo.



По его словам, было два прилета, он жив.



Обновлено. Позже Приходько уточнил ТАСС, что попал под обстрел в районе Енакиево. «Машина полностью уничтожена. К счастью, все живы, никто не пострадал», — отметил он.



Также об этом обстреле сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александра Дрозденко. По его словам ракета ударила в гостиницу, «где живут ленинградские строители, восстанавливающие город». Оккупированное Енакиево находится под кураторством Ленобласти в вопросах восстановления инфраструтуры.



Удар был нанесен по отелю Paradise, который находится в поселке Корсунь под Енакиево.



Как пишет сайт 47news, сегодня там «мэр» Енакиево Роман Храменков собирал глав «администраций» и их подчиненных из поселений района. Как говорят, это была неформальная встреча, отмечали избрание Хроменкова на должность главы. Были на мероприятии и сотрудники «администрации» Горловки. Ракета прилетела уже после того, как часть чиновников разъехалась.