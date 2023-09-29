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«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки

Оновлено
29 вересня 2023, 22:00

«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки

Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко

Голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько заявив, що потрапив під обстріл РСЗВ HIMARS. Про це повідомив російський воєнкор Семен Пегов у своєму телеграм-каналі WarGonzo.

За його словами, було два прильоти, він живий.

Оновлено. Пізніше Приходько уточнив ТАСС, що потрапив під обстріл у районі Єнакієвого.

«Машину повністю знищено. На щастя, всі живі, ніхто не постраждав»,— зазначив він.

Також про цей обстріл повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. За його словами, ракета вдарила в готель, «де живуть ленінградські будівельники, що відновлюють місто». Окуповане Єнакієве знаходиться під кураторством Ленобласті у питаннях відновлення інфраструтури.

Удар був нанесений по готелю Paradise, що знаходиться в Корсуні під Єнакієве.

Як пише сайт 47news, сьогодні там «мер» Єнакієво Роман Храменков збирав голів «адміністрацій» та їхніх підлеглих із поселень району. Як кажуть, це була неформальна зустріч, відзначали обрання Хроменкова на посаду голови. Були на заході й співробітники «адміністрації» Горлівки. Ракета прилетіла вже після того, як частина чиновників роз'їхалася.

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