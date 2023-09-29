Украина частично перенесла производство ракет за границу — Данилов

Украина частично перенесла производство своих ракет за пределы страны. Это сделано, чтобы предотвратить удары со стороны россиян. Об этом заявил СНБО Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».



Данилов рассказал о ракетном ударе со стороны россиян по одному из украинских производств ракет, отметив, что сейчас предприятие перенесли за пределы Украины.



«Этот удар уже произошел давно и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы исключить их. Это не влияет глобально на ракетную программу», — сказал он.



Секретарь СНБО также отметил, что часть производства вынесена за пределы нашей страны. Туда, где Российская Федерация точно не достанет его.



«Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабовато», — констатировал Данилов.



28 сентября стало известно, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной.