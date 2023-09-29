Україна частково перенесла виробництво ракет за кордон - Данилов

Україна частково перенесла виробництво ракет за межі країни. Це зроблено, щоб запобігти ударам з боку росіян. Про це заявив РНБО Олексій Данилов в ефірі «Українського радіо».



Данилов розповів про ракетний удар з боку росіян по одному з українських ракетних виробництв, зазначивши, що зараз підприємство перенесли за межі України.



«Цей удар уже відбувся давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для виключення їх. Це не впливає глобально на ракетну програму», - сказав він.



Секретар РНБО також зазначив, що частину виробництва винесено за межі нашої країни. Туди, де Російська Федерація точно не дістане його.



«Адже Росія тільки з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то у них тут все слабенько», — констатував Данилов.



28 вересня стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною.