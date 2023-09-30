Тридцать «Шахедов» сбили над южными регионами, есть попадание в Винницкой области

В ночь на 30 сентября Россия в очередной раз ударила дронами по территории Украины. Были сбиты 30 БПЛА, атаковавших южные области, сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.



Отмечается, что с крымского мыса Чауда БПЛА типа Shahed-131/136 были направлены преимущественно по южным регионам.



30 ударных дронов было уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга средствами противовоздушной обороны: 20 — в Винницкой области, 6 — в Одесской области, 4 — в Николаевской.



Также сообщается, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской громады Винницкой области вспыхнул мощный пожар.



«Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет», — подчеркивается в сообщении.



Информации о пострадавших не поступало.