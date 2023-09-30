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Тридцять «Шахедів» збили над південними регіонами, є влучання у Вінницькій області

30 вересня 2023, 08:46

Тридцять «Шахедів» збили над південними регіонами, є влучання у Вінницькій області

У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала дронами територію України. Було збито 30 БПЛА, які атакували південні області, повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що з кримського мису Чауда БПЛА типу Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах.

30 ударних дронів було знищено у зоні відповідальності Сил оборони півдня засобами протиповітряної оборони: 20 — на Вінниччині, 6 — на Одещині, 4 — на Миколаївщині.

Також повідомляється, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.

«Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема», — наголошується в повідомленні.

Інформації про постраждалих не надходило.

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