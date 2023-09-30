Обстрел Константиновки. Фото: прокуратура

На Константиновку войска РФ сбросили управляемую авиабомбу, в результате чего ранен 13-летний мальчик. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



«Около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, с использованием КАБ-500. В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей. Один из них, 13-летний мальчик, получил осколочное ранение головы», — говорится в сообщении.



В Донецкой ОВА уточнили, что в результате удара в Константиновке повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и два автомобиля.

Еще две женщины в возрасте 43 и 54 года пострадали от атак России в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района. Обе во время обстрелов находились в своих домах, женщин госпитализировали, отметила прокуратура.



В Очеретино под удар попало предприятие, от обстрела загорелась сухая трава.



В Новоселовке Первой российская артиллерия ударила по школе — снаряд попал в крышу, повреждено несколько классных комнат. Также пострадала трансформаторная подстанция — без электричества осталось 5 сел громады.