На Костянтинівку скинули авіабомбу — постраждав підліток, у Ласточкіному та Новоукраїнці поранено двох жінок

Обстріл Костянтинівки. Фото: прокуратура

На Костянтинівку війська РФ скинули керовану авіабомбу, внаслідок чого поранено 13-річного хлопчика. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



«Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей. Один з них, 13-річний хлопчик, отримав осколкове поранення голови», — йдеться у повідомленні.



У Донецькій ОВА уточнили, що внаслідок удару в Костянтинівці пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінія електропередач та два автомобілі.

Ще дві жінки у віці 43 та 54 роки постраждали від атак Росії у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Обидві під час обстрілів перебували у своїх будинках, жінок госпіталізували, зазначила прокуратура.



В Очеретиному під удар потрапило підприємство, від обстрілу спалахнула суха трава.



У Новоселівці Першій російська артилерія вдарила по школі — снаряд потрапив у дах, пошкоджено кілька класних кімнат. Також постраждала трансформаторна підстанція — без електрики залишилося 5 сіл громади.