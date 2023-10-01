Россию атаковали беспилотники: есть пострадавшие и разрушения

Сегодня, 1 октября, в некоторых российских городах летали беспилотники, в результате чего есть пострадавшие. Об этом передает Минобороны РФ и издание ASTRA.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром в городе Шебекино при обстреле рынка пострадали три человека.



«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — написал он в соцсети.



По его словам, из-за атаки беспилотников повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и 3 автомобиля.



Местные жители Смоленска также слышали взрывы. Губернатор города Василий Анохин написал, что ПВО сбила три украинских беспилотника. По его данным, пострадавших нет. В Минобороны написали, что в городе около 09:00 сбили беспилотники.



Также дроны были замечены в Сочи Краснодарского края РФ. Местные жители утверждают, что БПЛА был сбит над международным аэропортом города.



Напомним, 24 сентября украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске. Также дрон атаковал еще один объект.