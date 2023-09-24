Взрыв в Курске в день города. Дроны атаковали два объекта

Украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске. Также дрон атаковал еще один объект. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Минобороны.



Так, по данным источников, произошла еще одна атака, в результате которой есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле местного аэродрома.



Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что из-за атаки отменяется праздничный салют ко Дню города.



«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», — написал он в Telegram.



Сегодня утром в российском Курске раздался взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.



Telegram-канал ASTRA, пишет, что «админзданием» оказалось здание ФСБ РФ.



Стоит отметить, что сегодня в Курске отмечают день города.