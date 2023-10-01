Росію атакували безпілотники: є постраждалі та руйнування

Сьогодні, 1 жовтня, у деяких російських містах літали безпілотники, внаслідок чого постраждали. Про це передає Міноборони РФ та видання ASTRA.



Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що сьогодні вранці в місті Шебекіно під час обстрілу ринку постраждали троє людей.



«За попередньою інформацією, є троє постраждалих: у жінки осколкові поранення шиї. Бригадою швидкої допомоги вона доставляється до міської лікарні №2 міста Білгород. Ще у двох чоловіків осколкові поранення ніг», — написав він у соцмережі.



За його словами, через атаку безпілотників пошкоджено фасади торгових павільйонів на ринку, муніципальні гаражі та 3 автомобілі.



Місцеві жителі Смоленська також чули вибухи. Губернатор міста Василь Анохін написав, що ППО збила трьох українських безпілотників. За його даними, постраждалих немає. У Міноборони написали, що у місті близько 09:00 збили безпілотники.



Також дрони були помічені у Сочі Краснодарського краю РФ. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА був збитий над міжнародним аеропортом міста.



Нагадаємо, 24 вересня український безпілотник не лише атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Також дрон атакував ще один об'єкт.