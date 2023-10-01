Константиновка оказалась под очередной атакой россиян, о жертвах информации нет

Сегодня днем, 1 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Константиновку Донецкой области. В этот раз «прилет» произошел в районе «Металлург». Об этом передает Суспільне.



Начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов отметил, что обстрел произошел около 13.34, о жертвах информации не поступало.



«Все обстоятельства обстрела выясняются. На место выехали представители полиции Донецкой области», — рассказал Алексей Рослов.



Напомним, 30 сентября обстреляли Константиновку в Донецкой области. Предварительно один человек ранен.